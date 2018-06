Силно участие на България на международна антидопинг конференция

Други спортове

Международна антидопинг конференция се проведе в Опатия, Хърватия в периода 5-6 юни, която е финално събитие по проект JUST SPORT. Над 100 представители от Хърватия, Италия, Словения, Швеция, Португалия и България дискутираха по темата и анализираха проблемите, които всяка една от държавите среща в превенцията и борбата със забранените субстанции.



Представяйки България участие взеха Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков от Асоциация за развитие на българския спорт, д-р Христина Иванчева от Национален антидопингов център, проф. Цветко Цветков и гл. ас. Григор Гутев от Национална спортна академия "Васил Левски", Иван Тилев - професионален баскетболист и собственик на фитнес център Норд джим.



По време на конференцията, участниците имаха възможност да коментират в дискусия с Андреас Крюгер. Mнoзинa вяpвaт, чe пo вpeмe нa Cтyдeнaтa вoйнa бившата ГДP има за цел да cъздaдe "дипломати в спортни екипи", чрез "държавен план 1425", който стимулира употребата на стероиди с цел постигане на максимални спортни резултати. Eднo oт бeзcпopнитe дoкaзaтeлcтвa зa реализацията на този план върху изтoчнo гepмaнци e cлyчaят c гюлeтлacкaчaчaтa Xaйди Kpюгep, която през 90-тe гoдини пpeтъpпявa oпepaция зa cмянa нa пoлa. Днec Aндpeac Kpюгep (тoвa e нoвoтo имe нa Xaйди) e жeнeн зa плyвкинятa Утe Kpyзe, която споделя спортната съдба на Андреас. Андреас и Уте взеха активно участие в събитието и споделиха своята история, както и отговориха на множество въпроси как употребата на допинг е променила живота и съдбата им.



Антидопинговите центрове на Дания, Австрия, Швеция, Италия, Хърватия, България и Словения представиха добри практики и обмениха опит по темата за превенцията на употребата на допинг в масовия спорт (най-вече във фитнес центровете). В програма бяха включени панели за ролята на медиите и синергията на публичните институции и спортните организации в борбата със забранените субстанции.



Проект JUST SPORT има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе неконтролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). След проведена през март 2018 година в България кръгла маса по темата, експерти и участници заявиха, че употребата на забранени вещества и стимуланти във фитнес центровете е актуално предизвикателство и трябва да се обърне незабавно внимание върху мерките, които да спомогнат за преодоляването му, а министърът на младежта и спорта Красен Кралев заяви "Тревожни са данните за все по-ранната възраст, при която спортуващите в свободното време започват да употребяват допинг". Той добави, че "Проблемът е валиден за цяла Европа и всички експерти признават, че не сме подготвени да се справим с него. Докато при спорта за високи постижения съществуват строги международни правила и има изградена система за следене, доказване на употреба на допинг и съответните наказания от страна на международните спортни организации, то в спорта за всички тези наказания са неприложими. Единственото ни оръжие е обучението".



Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им. Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други. По време на проекта бяха проведени разнородни активности, чрез които да се провокират и стимулират младежите да планират здравословен начин на живот, подпомогнати и подкрепени от напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Бяха реализирани няколко обучителни модули както за самите младежи, които бяха обхванати в проекта, както и на специалисти и треньори занимаващи се с фитнес и кондиционна подготовка. По проекта предстои създаването и на мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за "чист" спорт.



Партньори в проект JUST SPORT са организации, обвързани в иновативен консорциум от Хърватия, Словения, Италия, България, Португалия и Швеция. Настоящият проект е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и е реализиран в периода 01.01.2017-30.06.2018.



В България проект JUST SPORT се координира от "Асоциация за развитие на българския спорт" с подкрепата на Антидопингов център - България.