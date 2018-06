Ducati избраха Петручи за заместник на Лоренсо в MotoGP

Италианецът Данило Петручи ще замести Хорхе Лоренсо в заводския отбор на Ducati през сезон 2019 в MotoGP. Петручи ще си партнира с Андреа Довициозо, но сделката му е само за една година за разлика от тези на повечето пилоти.

Петручи се състезава за сателитния тим на италианския конструктор от 2015 година, а от началото на 2017-а записа пет подиума с отбора на своята сметка.

Meanwhile the fight for third is well and truly ON!!! #ItalianGP pic.twitter.com/2UquuZ7aAH

Новината, че Лоренсо ще продължи кариерата си в Honda, даде поле на Ducati да оповестят и името на неговия заместник.

"Да бъда част от този отбор е като сбъдната мечта за мен. Огромна чест е да съм официален пилот на Ducati, особено като се има предвид, че аз започнах в отбора като тест пилот на конструктора. Целта за този сезон вече е да завърша в топ 5 в генералното класиране", сподели Петручи.

Другият основен претендент за мястото на Лоренсо бе съотборникът на Петручи – Джак Милър, който до миналата година караше сателитна Honda. Въпреки че остава в сателитния тим, от следващия сезон Милър ще кара със същите спецификации на мотора като тези на Петручи и Довициозо.

Съотборник на Милър през 2019-а пък ще бъде пилотът от Moto2 Франческо Баная.

It's been a busy morning in the world of @MotoGP...



Lorenzo to Honda

Petrucci to Ducati

Syahrin stays with Tech3



The 2019 rider lineup is starting to take shape pic.twitter.com/bnrigSeTx8