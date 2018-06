Бойни спортове Конър вързал тенекия на Дейна Уайт 07 юни 2018 | 09:47 0 0 0 0 0 Conor McGregor, Dana White don't meet in Liverpool as planned; what next? https://t.co/v9McFdFTNB pic.twitter.com/bUVC6doi9d — MMAjunkie (@MMAjunkie) May 30, 2018

Според британското издание "Дейли Експрес" Конър бил възпрепятстван заради някакви лични проблеми. Те не се споменават.

Очаква се в най-скоро време да бъде направена нова среща между Уайт и Макгрегър. Тя ще се състои в Лас Вегас. Основната тема ще бъде завръщането на Конър. Пред него има два варианта. Първият е да се бие в реванш срещу Флойд Мейуедър, като двубоят да се проведе в октагона. Другият е сблъсък с Хабиб Нурмагомедов (Рус).

