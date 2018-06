НБА Страхотен Кевин Дюрант прати Кливланд в нокдаун (видео) 07 юни 2018 | 06:29 - Обновена 0 0 0 0 7



Кливланд започна мача много надъхано и набързо натрупа преднина от 12 точки, а ЛеБрон Джеймс отбеляза впечатляващ кош, след като сам си асистира с таблото. Постепенно Голдън Стейт се съвзе от първоначалния шок и успя да намали изоставането си само на една точка в края на първата четвърт.



Играта на Стеф Къри обаче видимо не вървеше и до средата на втората част той имаше едва 2 отбелязани точки. За сметка на това Кевин Дюрант бе във вихъра си и държеше отбора си в мача с поредица от точни стрелби. На полувремето обаче домакините водеха с 58:52. По-неприятната новина за “Войните” бе, че Андре Игуадала напусна терена накуцвайки. За щастие той се завърна в игра по-късно в мача.

Уориърс обаче традиционно изиграха много силна трета част, в която за пръв път успяха да поведат в резултата, но пък малко преди края Стеф Къри също пое към съблекалните, като така и не стана ясно каква е причината. Той все пак се завърна на игрището в началото на четвъртата четвърт.



В последната част играта вървеше точка за точка и всичко се реши в самия край. Първо Стеф Къри наниза два много важни коша, единият от които бе единствената му тройка в срещата. След това пък Кевин Дюрант шокира Кливланд с невероятна тройка на два метра зад линията и тимът му поведе с 6 точки 49 секунди преди края. Кливланд така и не успя да намери сили да направи обрат в оставащото време и в крайна сметка трябваше да преглътне поредната си загуба.

Героят на вечерта за Голдън Стейт бе Кевин Дюрант, който завърши срещата с 43 точки, 13 борби и 7 асистенции. Стеф Къри бе далеч от най-добрата си форма, като се отчете с едва 11 точки и само 1 тройка от 10 стрелби.

За домакините ЛеБрон Джеймс направи рекордния си 10-и трипъл-дабъл във финали в НБА, като завърши мача с 33 точки, 10 борби и 11 асистенции. Кевин Лав се отчете с дабъл-дабъл от 20 точки и 13 борби, а доста силно включване от пейката направи Родни Хил със своите 15 точки и 6 борби.



