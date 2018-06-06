Левски Levski

Левски 4:1 Черно море

последен:
24.05.2018

-

следващ:
 

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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Яблонски минава прегледи в клуб от Италия?

06 юни 2018 | 20:50 - Обновена
Яблонски минава прегледи в клуб от Италия?
Отборът на Левски е напът да продаде Давид Яблонски, твърди “Блиц”. Според медията опитният бранител вече е в Италия, за да премине медицински прегледи в Емполи.
Славия - Левски - част III
Както стана ясно, новакът в Серия “А” проявява огромен интерес към Яблонски, който направи добър сезон за Левски. Очаква се сделката да бъде финализирана, ако няма проблем с прегледите на чешкия футболист.


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Спортни новини		 Прочетена 7786

Добави коментар ›› Коментари (11)

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ВУТЕ КРЪТО
(Гост) 11
отговор
06 юни 2018 | 21:58

И тоа ако си тръгне , нема кво вече да ги гледам.............Оно останаа само МУШМОРОЦИ. Рейтинг: 6 1

OnlinePari
(Гост) 10
отговор
06 юни 2018 | 21:57

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7-2
(Гост) 9
отговор
06 юни 2018 | 21:55

1.5 милиона евра... Рейтинг: 2 2

ГУНДИ ПИЯНКАТА
(Гост) 8
отговор
06 юни 2018 | 21:48

ох и аз искам трансфер в италия в милано по точно ! :D НАЗДРАВЕ ЗА ЛЕГЕНДАТА Рейтинг: 1 3

Соколето
(Гост) 7
отговор
06 юни 2018 | 21:45

Лудогорец и ЦСКА правят пак качествена селекция ,а тия баламурници си продадоха най- добрите.6 - то място с дедо Роси. Рейтинг: 6 4

sss
(Гост)
06 юни 2018 | 22:06

А ЦСКА ква селекция правят!?! - ама Лудогорец ДА, а и Литекс се опитват, но този Маестро не ми се нрави много, дано е добър де. Рейтинг: 0 0

ЦСКА,,,БАЛЧИК
(Гост) 6
отговор
06 юни 2018 | 21:45

СИНИЯ КЕНЕФ СЕ РАЗПАДА И ОТИВА ПРИ ПОПА С КАТАФАЛКАТА Рейтинг: 4 9

...
(Гост) 5
отговор
06 юни 2018 | 21:13

Престанете с глупостите!!!Яблонски остава в ЛЕВСКИ!!!ЛЕВСКИ ШАМПИОН И В ЛЕ!!! Рейтинг: 22 12

Локо Пд
(Гост)
06 юни 2018 | 21:17

лефски е хубав шампоАн, да. Всеки се къпе с него и си го слага на ку*ра. Все пак затова е създаден подуянския отбор - за да може другите да го мачкат и унижават. Рейтинг: 7 21

жеко
(Гост) 4
отговор
06 юни 2018 | 21:10

За яблонски незнам ама знам че това цесека е менте,припознато менте от припознавачи. Рейтинг: 29 7

Борис бойков
(Гост) 3
отговор
06 юни 2018 | 21:06

И Похазката и Яблонеца не стигнаха , за да се бие ВЕЛИКАТА Славия....Язък....Като за 3то място бива ! Добре , че бяха Те, че и 3тото място си отиваше. Рейтинг: 7 14

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
жеко
(Гост) 2
отговор
06 юни 2018 | 20:57

За яблонски незнам ама знам че това цесека е менте,припознато менте от припознавачи. Рейтинг: 22 9

Алкохолика от Лудогорец
(Гост) 1
отговор
06 юни 2018 | 20:57

Браво!Дано да имат още изходящи трансфери в топ първенствата и да вземат добри пари от Яблонски,разбира се! Рейтинг: 9 7 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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										Видео
									
								

								
			


										
											
											
										
										
											Прохазка: Левски ще остане завинаги в сърцето ми

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											ЦСКА-София - Левски 1:11 (набор 2009 г.)

											  
										
									









			


										
											
											
										
										
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											Боримиров: Юношите на Левски заслужават повече игрови минути

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Гибона за младите в Левски: Никой не ще да си сложи главата в торбата и да рискува

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Гонзо: Разочарован съм от Левски

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Красимир Иванов: Делио Роси остава в Левски

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Панайотов: Искам да остана в Левски, но все още нямам предложение

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											Левски - Черно море 4:1

											  
										
									
           


						





          

            

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                Левски
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Антонио Вутов празнува рожден ден
                
                
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                  Левски стартира на 14 юни, няма да ходи на лагер в чужбина

                 
                
              

              

                
                  
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                  Ботев (Пловдив) следи ситуацията с Вутов

                 
                
              

              

                
                  
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