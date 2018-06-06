Яблонски минава прегледи в клуб от Италия?

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Левски
Отборът на Левски е напът да продаде Давид Яблонски, твърди “Блиц”. Според медията опитният бранител вече е в Италия, за да премине медицински прегледи в Емполи.
Както стана ясно, новакът в Серия “А” проявява огромен интерес към Яблонски, който направи добър сезон за Левски. Очаква се сделката да бъде финализирана, ако няма проблем с прегледите на чешкия футболист.
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(Гост) 11
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И тоа ако си тръгне , нема кво вече да ги гледам.............Оно останаа само МУШМОРОЦИ. Рейтинг: 6 1
(Гост) 10
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(Гост) 9
отговор
1.5 милиона евра... Рейтинг: 2 2
(Гост) 8
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ох и аз искам трансфер в италия в милано по точно ! :D НАЗДРАВЕ ЗА ЛЕГЕНДАТА Рейтинг: 1 3
(Гост) 7
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Лудогорец и ЦСКА правят пак качествена селекция ,а тия баламурници си продадоха най- добрите.6 - то място с дедо Роси. Рейтинг: 6 4
(Гост)
А ЦСКА ква селекция правят!?! - ама Лудогорец ДА, а и Литекс се опитват, но този Маестро не ми се нрави много, дано е добър де. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
СИНИЯ КЕНЕФ СЕ РАЗПАДА И ОТИВА ПРИ ПОПА С КАТАФАЛКАТА Рейтинг: 4 9
(Гост) 5
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Престанете с глупостите!!!Яблонски остава в ЛЕВСКИ!!!ЛЕВСКИ ШАМПИОН И В ЛЕ!!! Рейтинг: 22 12
(Гост)
лефски е хубав шампоАн, да. Всеки се къпе с него и си го слага на ку*ра. Все пак затова е създаден подуянския отбор - за да може другите да го мачкат и унижават. Рейтинг: 7 21
(Гост) 4
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За яблонски незнам ама знам че това цесека е менте,припознато менте от припознавачи. Рейтинг: 29 7
(Гост) 3
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И Похазката и Яблонеца не стигнаха , за да се бие ВЕЛИКАТА Славия....Язък....Като за 3то място бива ! Добре , че бяха Те, че и 3тото място си отиваше. Рейтинг: 7 14
(Гост) 2
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За яблонски незнам ама знам че това цесека е менте,припознато менте от припознавачи. Рейтинг: 22 9
(Гост) 1
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Браво!Дано да имат още изходящи трансфери в топ първенствата и да вземат добри пари от Яблонски,разбира се! Рейтинг: 9 7