Тенис За пореден път дъждът обърка програмата на “Ролан Гарос” 06 юни 2018 | 20:42 - Обновена 0 0 0 0 3 The rain has returned, and play has been suspended. There will be no play before 7:15pm local time. Please stay tuned for further weather updates.



Dû aux conditions météorologiques, les matches ne reprendront pas avant 19h15. pic.twitter.com/YaiZK7iNug — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2018

Двубоите им бяха прекъснати за около половин час в началото на втория сет, след което играчите се върнаха на корта за провеждане на два-три гейма, преди окончателно да стане ясно, че времето няма да позволи повече тенис за деня. Nous avons le regret d’annoncer qu’en raison des conditions météorologiques les matchs en cours sont interrompus et ne pourront plus reprendre aujourd’hui à Roland-Garros. — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2018

Рафаел Надал изглеждаше очаквано по-добре на корта срещу Шварцман след паузата, като успя да осъществи обрат от 2:3 до 5:3, а иначе сензационно бе загубил първия сет с 4:6. Чилич и Дел Потро пък ще трябва да започнат доиграването при 5-5 в тайбрека на първия сет. Мъжките срещи са насрочени за 13:00 часа утре, след което започват полуфиналите при жените на "Филип Шатрие".

За пореден път дъждът промени програмата на мачовете на “Ролан Гарос”. Този път потърпевши се оказаха участниците в първите два четвъртфинала при мъжете - Рафаел Надал срещу Диего Шварцман и Марин Чилич срещу Хуан Мартин дел Потро.Двубоите им бяха прекъснати за около половин час в началото на втория сет, след което играчите се върнаха на корта за провеждане на два-три гейма, преди окончателно да стане ясно, че времето няма да позволи повече тенис за деня.Рафаел Надал изглеждаше очаквано по-добре на корта срещу Шварцман след паузата, като успя да осъществи обрат от 2:3 до 5:3, а иначе сензационно бе загубил първия сет с 4:6. Чилич и Дел Потро пък ще трябва да започнат доиграването при 5-5 в тайбрека на първия сет. Мъжките срещи са насрочени за 13:00 часа утре, след което започват полуфиналите при жените на "Филип Шатрие".

Още по темата

0 0 0 0 3 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4615 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1