Хари Кейн е най-скъпият футболист в Европа

Крилото на Тотнъм Хари Кейн би трябвало да бъде най-скъпият футболист в момента в света с цена от 201.2 милиона евро, изчисляват статистиците от CIES Футболна обсерватория. Цената на Кейн е определена по специален алгоритъм, който е базиран върху играта му за клубния отбор, играта му за националния отбор, резултатите на националния отбор, резултатите на отбора му, отбелязаните голове, възрастта, позицията му на терена и стойността на Лигата, в която се състезава. Футболистът на шпорите и сочен за основна единица в атаката на Англия на Световното първенство, изпреварва Неймар от Пари Сен Жермен със стойност 197.5 милиона евро и съотборникът му Килиан Мбапе с прогнозна цена от 186.5 милиона евро.

Harry Kane has been named as the world's most valuable footballer, with Dele Alli coming in at the same price as Mo Salah at £150m. Plenty of other Spurs players in the list. https://t.co/JBcZiYU9Ci