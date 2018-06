Волейбол Витал Хейнен не купи бира на 11 000 зрители в Лодз 06 юни 2018 | 17:39 - Обновена 0 0 0 0 0

Ексцентричният белгиец, който по-рано водеше и националните отбори на Германия и Белгия, обеща да почерпи всички зрители в залата с по бира, но само ако “Дружина полска” постигне 6-а поредна победа в Лигата на нациите. Поляците записаха 5 победи в първите си 5 мача и им предстоеше двубой с Германия, която до момента се представяше доста зле.

#VNL is #Volleyball !



Gallant effort by @PolskaSiatkowka gets rejected by @TeamGER_Volley’s effective triple-block formation#BePartOfTheGame pic.twitter.com/1OHAbAbVje — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 3, 2018

“Кой би предположил 3 седмици по-рано, че ние ще имаме в актива си 15 от 15 възможни точки? Смятам, че никой ни заложил пари за това. Но аз никога не съм доволен. Ще бъда доволен тогава, когато спечелим олимпийски медал в Токио 2020”, заяви Витал Хейнен. понесен на вълната на успеха белгийският специалист обеща на феновете да ги почерпи с бира при 6-а поредна победа, ако тя дойде с резултат 3:0 или 3:1 за Полша.



Хейнен пусна почти всичките си налични волейболисти в този мач, но в крайна сметка Полша загуби с 1:3, а Хейнен икономиса поне 22 000 евро.



Този уикенд отборът на Полша, който е актуалният световен шампион, играе на турнира в Осака, заедно с отборите на Италия, България и Япония.

