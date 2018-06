Тенис Халеп отново прекърши Кербер и стигна полуфиналите в Париж 06 юни 2018 | 17:29 - Обновена 0 0 0 0 1 Световната номер 1 Симона Халеп елиминира на четвъртфиналите на “Ролан Гарос” 12-ата в схемата Анжелик Кербер след трисетова битка - 6:7(2), 6:3, 6:2 за два часа и 16 минути. No.1 Simona Halep powers back to defeat No.12 Angelique Kerber 67 63 62 to get back into the French Open semifinals.



Points to her head after match point. Halep was down 0-4 in the 1st before elevating her game to reel Kerber back in. #RG18 pic.twitter.com/Wf9VTxWDcz — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018 #RG18 Semifinals Set for Thursday:



No.1 Simona Halep vs. No.3 Garbiñe Muguruza



No.10 Sloane Stephens vs. No.13 Madison Keys.



Two reigning major champions, two recent runner-ups.



One showdown for the No.1 ranking.



An American guaranteed in the final.



Pop your popcorn. pic.twitter.com/0qA4XFyFcE — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018

Румънката има пет победи в 9 мача срещу Кербер. Халеп, която загуби финала в Париж през 2014 година, все още няма титла от Големия Шлем в кариерата си. 30-годишната Кербер спечели трофеите от Откритото първенство на Австралия и на САЩ през 2016 година.

Халеп достига до полуфиналите на "Ролан Гарос" за трети път в кариерата си. В спор за място на финала тя ще играе срещу шампионката от 2016 година Гарбине Мугуруса (Испания), която по-рано днес на четвъртфиналите разгроми двукратната шампионка и 28-а в схемата Мария Шарапова (Русия) с 6:2, 6:1.

