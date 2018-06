Манчестър Юнайтед обяви и трансфера на "най-добрия млад краен бранител в Европа"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо определи своя сънародник като "най-добрия краен бранител в Европа".

"Диого е изключително талантлив млад защитник, който притежава всички качества бързо да се превърне в страхотен играч за клуба. Той притежава всичко, от което един краен бранител се нуждае - физика, тактически интелект, технически способности. Всичко това е съчетано с психиката, която притежава всеки играч от академията на Порто, която подготвя футболистите с необходимата зрялост за професионалния футбол. Той е най-добрият краен защитник в Европа на своята възраст. Вярвам, че му предстои светло бъдеще в Манчестър Юнайтед", заяви Моуриньо.

