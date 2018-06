Бойни спортове Тайсън Фюри проведе открита тренировка (видео + снимки) 06 юни 2018 | 14:40 - Обновена 0 0 0 0 2 Photos: Tyson Fury Putting in Work For Anticipated Ring Return https://t.co/0IwNuxMlyg pic.twitter.com/P0App1csEL — BoxingScene.com (@boxingscene) June 5, 2018 Тайсън Фюри проведе открита транировка преди предстоящия си двубой срещу Сефер Сефер. Фюри (25-0, 18 KO), който е бивш световен шампион на WBA ( супер), WBO,IBF и IBO в тежка категория, ще завърши 31-месечното си отсъствие на ринга на 9 юни в Манчестър на "Манчестър Арена". Той не се е боксирал, откакто изненадващо победи Владимир Кличко в Дюселдорф през ноември 2015 година поради травма, лични проблеми и наказание заради употреба на забранени стимуланти. Албанецът с швейцарски паспорт Сефери (23-1, 21 КО) почти през цялата си кариера се боксира в полутежка категория преди да приеме предизвикателството на Фюри и да премине в тежка категория.



Единствената загуба на Сефери дойде през 2016 година в тежка категория от сегашния „редовен“ шампион на WBA Мануел Чар. Tyson Fury: I'm Right on Course Where I Thought I'd Be https://t.co/vl81Ab0Gam pic.twitter.com/oJvW3dWwOn — BoxingScene.com (@boxingscene) June 6, 2018 По-време на тренировката си Фюри покани на ринга Сефери, като двамата си размениха любезности, а британеца дори на шега му нанесе няколко удара в корема.

