Испания Кавани ухажван от Атлетико (М) 06 юни 2018 | 14:10 0 0 0 0 1 Edinson Cavani spent his holidays in his hometown Salto before jumping on a bus to join the Uruguayan squad in Montevideo.



One of the best paid players in the world but he's never forgot where he comes from. pic.twitter.com/6D0wW18Krp — Football__Tweet (@Football__Tweet) May 30, 2018

Според изданието, 31-годишният нападател е вариант за заместник на Антоан Гризман, който може да напусне Атлетико това лято. Преди няколко дни старши треньорът на испанския тим Диего Симеоне обяви, че е проведел дълъг телефонен разговор с Кавани, който е изразил желание да играе в един отбор със сънародниците си Диего Годин и Хосе Мария Хименес. All of Cavani's Ligue 1 goals from last season? Don't mind if we do! pic.twitter.com/z3bhijd012 — Goal (@goal) June 2, 2018

Според испанските медии обаче, ако Гризман реши да остане в Атлетико, то трансфера на Кавани няма да се осъществи. Уругваецът играе в ПСЖ от 2013 година насам. Той е реализатор номер 1 в историята на клуба, а освен това е завоювал общо 18 титли. Кавани има договор с френския тим до 2020 година.

Представители на Атлетико се срещнаха с агента на нападателя на Пари Сен Жермен Единсон Кавани, за да преговарят за евентуален трансфер на уругваеца в мадридския тим, съобщава "Мундо Депортиво".Според изданието, 31-годишният нападател е вариант за заместник на Антоан Гризман, който може да напусне Атлетико това лято. Преди няколко дни старши треньорът на испанския тим Диего Симеоне обяви, че е проведел дълъг телефонен разговор с Кавани, който е изразил желание да играе в един отбор със сънародниците си Диего Годин и Хосе Мария Хименес.Според испанските медии обаче, ако Гризман реши да остане в Атлетико, то трансфера на Кавани няма да се осъществи. Уругваецът играе в ПСЖ от 2013 година насам. Той е реализатор номер 1 в историята на клуба, а освен това е завоювал общо 18 титли. Кавани има договор с френския тим до 2020 година.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1039 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1