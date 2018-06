Бойни спортове Тайсън Фюри: Завръщам се след почти 1000 дни отпуска 06 юни 2018 | 14:13 - Обновена 0 0 0 0 1 Бившият обединен шампион в тежка категория Тайсън Фюри (25-0, 18 КО) за пореден път излезе с интересни коментари относно своите колеги в дивизията. Този път "Краля на циганите" постави под съмнение мъжеството на опонентите си, заявявайки че те се страхуват да се бият помежду си. "Всички те се страхуват да се бият един с друг. Ако някой от нас иска да бъде велик шампион, нека нокаутира останалите. Спомнете си дните на Мохамед Али, който се би с Фрейзър, с Формън, с всички. В момента съм на 29 години и се чувствам по-добре от всякога. Рим не е бил построен за един ден, завръщам се след почти 1000 дни отпуска", заяви Фюри, който направи открита тренировка в Манчестър преди двубоя си в събота срещу Сафер Сафери. Tyson Fury: I'm Right on Course Where I Thought I'd Be https://t.co/vl81Ab0Gam pic.twitter.com/oJvW3dWwOn — BoxingScene.com (@boxingscene) June 6, 2018 29-годишният Фюри, който през последните години се бори с депресия, която го доведе до употребата на алкохол и наркотици, в момента се подготвя за своето завръщане. Този уикенд (9-ти юни) той ще се изправи срещу албанеца Сафер Сафери в Манчестър. Photos: Tyson Fury Putting in Work For Anticipated Ring Return https://t.co/0IwNuxMlyg pic.twitter.com/P0App1csEL — BoxingScene.com (@boxingscene) June 5, 2018 "През изминалите почти 1000 дни се събуждах с желанието вече да не се събуждам. Но аз съм живо доказателство, че всеки може да се върне от ръба на пропастта. Има много хора, които страдат от психически проблеми, които мислят, че всичките им дни са сиво, но животът може отново да бъде хубав и ще можете пак да се наслаждавате на малките неща", завърши британецът. Proud sponsors of @Tyson_Fury's return. THE MACK IS BACK https://t.co/pyq3kd1GxI or call 01204 848481 after 9am weekdays. pic.twitter.com/5nKVsxVvQa — Impact Insurance (@ImpactInsurance) June 5, 2018

