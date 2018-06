Джошуа - Поветкин през септември, Джошуа - Уайлдър през февруари

Британският промоутър Еди Хърн, който представлява интересите на световния шампион на IBF, IBO, WBA и WBO Антъни Джошуа (21-0, 20 КО), заяви, че дългоочакваната обединителна среща с шампиона на WBC Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) най-вероятно ще се проведе през февруари следващата година.

Първоначално настоящите шампиони в тежка категория трябваше да се изправят един срещу друг тази есен, но преговорите между двата лагера зациклиха, тъй като никой не се съгласи да отстъпи от своята позиция около мястото за провеждане на срещата.

Hearn: Without Joshua, Wilder's Future is Not Too Bright or Rosy https://t.co/mCXIKCCwWm pic.twitter.com/X0Zlf5VWyD