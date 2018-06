НБА Светкавичният великан 06 юни 2018 | 11:53 - Обновена 0 0 0 0 6



20-годишният бивш център на колежанския Тексас ще бъде сред първите избрани имена в тазгодишния Драфт на НБА, но определено се различава от понятието за класическа “петица”. Бамба вече счупи един рекорд още по време на традиционните тестове на талантите преди Драфта - този за най-голям разтег на ръцете. Досега той бе притежание на Руди Гобер, но 211-сантиметровият Бамба го прати в историята със своите 239 сантиметра!

This mane Mo Bamba is a 2k My playerrr. He’s 6’11, can run faster than John wall and Westbrook? And he got a 8’4 wingspan. Like wow! @Nba #NBADraft pic.twitter.com/gPGJYz8mDT — PAINT THE WORLD BLACK (@Memphisfunny17) June 5, 2018

Chicago Tribune съобщава, че Мо, чието рождено име е Мохамед, тотално чупи стереотипите за центровете, а като пример е посочено времето, за което той е избягал на спринт 3/4 от игрището по време на индивидуалната си тренировка с Чикаго. Дистанцията от 21.5 метра е традиционна за подобни занимания, а Бамба е спрял хронометъра на едва 3.04 секунди.

Wingspan: 7'10"

3/4 court sprint: 3.04 seconds.



Mo Bamba is not human. pic.twitter.com/uy9AvVBHjV — theScore (@theScore) June 5, 2018

Времето му е по-добро от тези на доказани в НБА имена, които са известни със скоростта си - Ръсел Уестбрук (3.08), Дуейн Уейд (3.08), Джеймс Хардън (3.13), Джон Уол (3.14), Кемба Уокър (3.16) и Виктор Оладипо (3.25).



Центровете обикновено са най-високите и често по-мудни и бавни от останалите играчи на баскетболното игрище. С еволюцията на играта обаче и това се променя, а високите момчета постепенно чупят всякакви митове, а като най-пресен пример за това може да бъде посочен Мо Бамба.

