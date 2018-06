Носител на ШЛ с Ливърпул напусна Олимпия (Любляна)

Старши треньорът на Олимпия (Любляна) Игор Бишчан напуска поста доста изненадващо, след като постигна дубъл в Словения- шампионска титла и купа на страната, съобщава сайтът HNL vijesti. Самият бивш хърватски национал потвърди, че е депозирал оставката си пред собственика на клуба Милан Мандарич.

След дълга доминация на Марибор, най-после и Олимпия изгради конкурентен тим, който взе и двата трофея и би трябвало да се стяга за квалификациите в Шампионската лига. Но явно с друг треньор, тъй като Бишчан вече не е на поста си. Според неназован източник, хърватинът отдавна е искал да си тръгне, тъй като собственикът Мандарич го притискал да прави избор за състава, както и за селекцията по причини, които нямат нищо общо с футбола и качествата на играчите.

Croat coach Igor Biscan was sacked in Olimpija Ljubljana after he won a title of the national champions