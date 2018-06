Бойни спортове Костотрошача: Хората на Пулев нямат пари за мач с мен 06 юни 2018 | 11:28 - Обновена 0 0 0 0 6



- Какво се случва около теб след боя с Лукас Браун?

Обичайното, тренировки, опитвам се да си уредя голям мач. Има няколко елиминационни възможности пред мен. Бяхме на търг за бой с Кубрат Пулев. Участвахме в наддаване, но след като стана ясно, че той ще получи 75 процента, ние отказахме да извадим повече от 800 000, защото няма да дадем на Пулев 1 милион, а аз да взема четвърт. Затова го оставихме да спечели наддаването, а сега усещам, че те май нямат пари и по всичко личи, че този бой е в застой. Хубавото е, че имам и други опции, така че до седмица ще решим по кой път ще поема и с кого ще се боксирам. Проявете търпение и до няколко дни ще имаме какво да ви кажем по темата. Един от големите мачове ще бъде със сигурност.



- Около теб винаги има такива сложни ситуации. Чувстваш ли, че другите не искат да се бият с теб?

Нищо не мога да направя и да променя. Аз съм опасен. Силен съм колкото и двамата настоящи световни шампиони. Другите го знаят. Много хора предпочитат да стоят една година и да не правят нищо, за да им дойде редът да боксират за титла, без да предприемат никакви рискове. Аз не съм такъв. Аз искам да се бия. Поветкин например каза, че ще боксира с мен, но след това се измъкна и сега е готов да чака година за мач с Джошуа. Разбирам, че всичко е бизнес, но феновете искат да гледат битки. Наясно съм, че когато си стигнал до претендентска позиция, не искаш да рискуваш с човек като мен, който може да те нарани сериозно.



- Наскоро заяви на Еди Хърн, че не развива кариерата ти и стоиш на едно място. Така ли е все още?

Не бих казал, имаме план. Но какво да направиш, когато другите не искат да се бият с теб? Аз съм в Топ 5 на всяка една от големите федерации, но шампионите не искат мач с мен, а с хора около 10-15 място. Кубрат и останалите не искат да си имат вземане даване с мен. Но няма проблем, аз съм решил, че ще имам три мача тази година. Първият вече мина, вторият ще бъде на 28 юли, а след това в края на годината най-вероятно в Америка. Колкото по-близо съм до мястото, което искам, толкова по-трудно става. Времето ми ще дойде до 12 месеца, няма как да не се случи.

Dillian Whyte could be off to Bulgaria to face Kubrat Pulev in IBF eliminator https://t.co/cZYW3tt1gA #Boxing #бокс #PulevWhyte #WhytePulev #KubratPulev #DillianWhyte #TopHeavyweights @Bulgaria #София #КубратПулев #HeavyweightBoxing #boxeo #boxen #boxe #boks pic.twitter.com/usbcMSHp9c — TopHeavyweights (@TopHeavyweights) June 4, 2018 - Какво се случва с претендентското място на WBC? Победата над Браун трябваше да те направи първи там, но вместо това Бризийл ще боксира с Уайлдър…

Хората с очи и мозък могат много лесно да разберат какво се случва. Това си е чист бизнес. Бризийл и Уайлдър са с един промоутър, така че тук говорим за политика. Явно променят правилата. Не разбирам как претендентът изведнъж е изместен до №2, въпреки че е защитил мястото си. Всичко е бизнес, пари и интереси. Спечелил съм всички междинни пояси по пътя към световния на WBC, а Бризийл не знам дали е боксирал дори за един. Това е професионалният бокс. Но аз няма да плача.



- Казваш, че хората на Пулев нямат пари да организират този мач. В такъв случай с Ортис ли ще се биеш на 28 юли?

Не знам. Аз искам мач с Ортис, но само при едно условие - ако победя, следващият да е с Уайлдър. Защото Ортис вече боксира с него, загуби, но дори тогава бях пред него в ранглистата на WBC. Защо аз сега трябва да срещна Луис Ортис? Няма проблем - качвам се на ринга, но искам Уайлдър да подпише договор, че ако спечеля той ще е следващият. Ако ще рискувам позицията си срещу човек, който не го заслужава, защо да го правя? Ще нокаутирам Ортис много по-бързо от Уайлдър. Дионтей му нанесе само един удар и го свали, а говорим за човек, който е възрастен, старец, дебелак.



- Тайсън Фюри се завръща в края на седмицата срещу албанеца Сефер Сефери. Добра новина ли е за бокса този мач в Манчестър?

Срещу кого? Кой е този? Бил №2 в полутежка категория на Албания, сигурно от двама боксьори, а първи е брат му. Това е шега. Вижте, новината е хубава за бокса, защото Тайсън Фюри бе световен шампион и няма нито една загуба. Но аз не бих се върнал срещу такъв смешник. Бих го направил в качествен мач със силен съперник, за да покажа, че действително съм тук. Истината е, че ние му предложихме мач през септември, но той го отказа. Щеше да бъде наистина голям мач, но той не поиска да поеме този риск, защото може да загуби, да бъде нокаутиран и да се наложи пак да излезе в пенсия. Today is one of the saddest day of my life had to put my best and most loyal friend down #REXS pic.twitter.com/SBADyMx3zI — Dillian Whyte (@DillianWhyte) June 2, 2018

“Тема Спорт” Евентуалният следващ съперник на Кубрат Пулев - Дилиън Уайт, даде интервю пред интернет платформата Boxing Social. В него Костотрошача, който има 23 победи и само едно поражение от Антъни Джошуа, говори за предстоящия мач с Кобрата, позицията му в световния бокс, опциите за съперници и завръщането на Тайсън Фюри.Обичайното, тренировки, опитвам се да си уредя голям мач. Има няколко елиминационни възможности пред мен. Бяхме на търг за бой с Кубрат Пулев. Участвахме в наддаване, но след като стана ясно, че той ще получи 75 процента, ние отказахме да извадим повече от 800 000, защото няма да дадем на Пулев 1 милион, а аз да взема четвърт. Затова го оставихме да спечели наддаването, а сега усещам, че те май нямат пари и по всичко личи, че този бой е в застой. Хубавото е, че имам и други опции, така че до седмица ще решим по кой път ще поема и с кого ще се боксирам. Проявете търпение и до няколко дни ще имаме какво да ви кажем по темата. Един от големите мачове ще бъде със сигурност.Нищо не мога да направя и да променя. Аз съм опасен. Силен съм колкото и двамата настоящи световни шампиони. Другите го знаят. Много хора предпочитат да стоят една година и да не правят нищо, за да им дойде редът да боксират за титла, без да предприемат никакви рискове. Аз не съм такъв. Аз искам да се бия. Поветкин например каза, че ще боксира с мен, но след това се измъкна и сега е готов да чака година за мач с Джошуа. Разбирам, че всичко е бизнес, но феновете искат да гледат битки. Наясно съм, че когато си стигнал до претендентска позиция, не искаш да рискуваш с човек като мен, който може да те нарани сериозно.Не бих казал, имаме план. Но какво да направиш, когато другите не искат да се бият с теб? Аз съм в Топ 5 на всяка една от големите федерации, но шампионите не искат мач с мен, а с хора около 10-15 място. Кубрат и останалите не искат да си имат вземане даване с мен. Но няма проблем, аз съм решил, че ще имам три мача тази година. Първият вече мина, вторият ще бъде на 28 юли, а след това в края на годината най-вероятно в Америка. Колкото по-близо съм до мястото, което искам, толкова по-трудно става. Времето ми ще дойде до 12 месеца, няма как да не се случи.Хората с очи и мозък могат много лесно да разберат какво се случва. Това си е чист бизнес. Бризийл и Уайлдър са с един промоутър, така че тук говорим за политика. Явно променят правилата. Не разбирам как претендентът изведнъж е изместен до №2, въпреки че е защитил мястото си. Всичко е бизнес, пари и интереси. Спечелил съм всички междинни пояси по пътя към световния на WBC, а Бризийл не знам дали е боксирал дори за един. Това е професионалният бокс. Но аз няма да плача.Не знам. Аз искам мач с Ортис, но само при едно условие - ако победя, следващият да е с Уайлдър. Защото Ортис вече боксира с него, загуби, но дори тогава бях пред него в ранглистата на WBC. Защо аз сега трябва да срещна Луис Ортис? Няма проблем - качвам се на ринга, но искам Уайлдър да подпише договор, че ако спечеля той ще е следващият. Ако ще рискувам позицията си срещу човек, който не го заслужава, защо да го правя? Ще нокаутирам Ортис много по-бързо от Уайлдър. Дионтей му нанесе само един удар и го свали, а говорим за човек, който е възрастен, старец, дебелак. 0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3140 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1