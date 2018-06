Испания Гризман мълчи, Барса губи търпение, а вариант “Б” струва 90 млн. 06 юни 2018 | 04:30 - Обновена 0 0 0 0 0



Допреди няколко дни в Барселона смятаха, че привличането на Антоан Гризман е само формалност и френският ас на Атлетико Мадрид ще допълни офанзивната мощ на тима от новия сезон, но ситуацията към момента е доста по-различна. Все повече източници твърдят, че нападателят ще остане на Wanda Metropolitano ”. Такова е желанието както на съпругата му, така и на сестра му, която изпълнява ролята и на негов агент. Селекционерът на “петлите” Дидие Дешан също е посъветвал Гризман да не мърда от Атлетико, където е обичан от всички и е безспорната звезда на тима.“Все още мисля по въпроса и не съм взел крайно решение”, заяви с усмивка Гризман.“Спечелването на Лига Европа беше много важно, защото от години мечтаех за голям трофей. Два пъти бях близо през 2016 година, но с Атлетико загубих финала в Шампионската лига, а след това претърпях разочарование и във финала на европейското първенство. Двубоят в Лион срещу Олимпик Марсилия беше огромен шанс и за мен, и за отбора, от който се възползвахме”, сподели французинът.“За Атлетико спечелването на Шампионската лига е мания. За мен също. Откакто започнах кариерата си, това е трофеят, към който се стремя. Да станеш шампион на Испания е много, много трудно. Барселона и Реал Мадрид винаги са на високо ниво, а освен това разполагат с огромни бюджети. Ние обаче всяка година се опитваме да им се противопоставим”, добави нападателят с номер 7.В Атлетико съвсем не стоят със скръстени ръце и правят всичко възможно да задържат Гризман. Според COPE, мадридският клуб ще предложи нов договор на Малкия принц, с годишна заплата от 23 млн. евро. За сравнение, ако приеме офертата на Барселона, французинът ще получава твърдо по 15 млн. на сезон, но тази сума може да нарасне с предвидените бонуси.Не е тайна, че за да форсират трансфера, а и за да запазят добрите си отношения с Атлетико, каталунците са готови да платят за Гризман 115 млн. евро, или с 15 млн. повече от откупната клауза в контракта му, която ще влезе в сила от 1 юли. На “ Камп Ноу ” обаче имат едно наум, че нападателят може и да каже “не” на офертата им, затова вече обмислят и други варианти за усилване на атаката си.Sport.es твърди, че една от алтернативите на Гризман е неговият сънародник Тома Льомар . Барса обаче ще трябва да приготви 90 млн. евро, ако иска да се сдобие с подписа на халфа на Монако . През миналия сезон 22-годишният футболист вкара 3 гола и направи 10 асистенции в Лига 1. Любопитното е, че от него се интересува и Атлетико, като се смята, че именно той ще замести Гризман, ако звездата все пак отиде в Барселона.

