Палестинските заплахи стреснаха Аржентина

Наскоро шефът на палестинския футбол Джибрил Раджуб призова всички арабски и мюсюлмански фенове публично да запалят фланелки и снимки на In face of Palestinian pressure, Argentina to cancel Israel soccer game – report https://t.co/xh4WwiKzLt pic.twitter.com/TIQpJwuiDe — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 5 юни 2018 г. Самият Раджуб отправи послание към звездата на Аржентина по време на демонстрация в Рамала: “Меси, не реабилитирай лицето на расизма!”



В крайна сметка, натискът принуди аржентинците да променят плановете си и да откажат мача в Израел. Селекционерът Сампаоли настоява до началото на Мондиал 2018 тимът да изиграе още една проверка, най-вероятно в Барселона. Футболната федерация на Аржентина взе решение да отмени контролата на националния отбор срещу Израел. Срещата трябваше да се състои на 9 юни в Йерусалим, но “гаучосите” се отказаха от провеждането й заради натиск от страна на представители на Палестина, информира Mundo Deportivo.Наскоро шефът на палестинския футбол Джибрил Раджуб призова всички арабски и мюсюлмански фенове публично да запалят фланелки и снимки на Лионел Меси , ако той вземе участие в мача. Освен това, група привърженици, поддържащи Палестина, се събраха около базата на “албиселесте” в Барселона и поискаха от отбора на Хорхе Сампаоли да се откаже от планирания двубой.Самият Раджуб отправи послание към звездата на Аржентина по време на демонстрация в Рамала: “Меси, не реабилитирай лицето на расизма!”В крайна сметка, натискът принуди аржентинците да променят плановете си и да откажат мача в Израел. Селекционерът Сампаоли настоява до началото на Мондиал 2018 тимът да изиграе още една проверка, най-вероятно в Барселона. 1 кръг, събота 16 юни Мондиал 2018 Аржентина 16:00 Исландия титуляри състав детайли статистика класиране залози Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Нигерия 0 0 0 0 0:0 (0) 0 2 Аржентина 0 0 0 0 0:0 (0) 0 3 Исландия 0 0 0 0 0:0 (0) 0 4 Хърватска 0 0 0 0 0:0 (0) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

