Джокович аут, сензационен полуфиналист на "Ролан Гарос" (видео)

Двамата тенисисти изиграха вълнуващ двубой с немалко обрати, но в крайна сметка далеч по-неопитният 25-годишен Чекинато успя да прекърши продължаващия да търси най-добрата си форма Джокович. Пробив в четвъртия гейм за 3:1 се оказа достатъчен на италианеца, за да вземе първия сет, а във втората част Чекинато поведе с 2:0 и нещата не изглеждаха никак добре за 31-годишния сърбин. Джокович обаче обърна резултата до 3:2 в своя полза, а в седмия гейм отрази два брейкпойнта. Други пробиви до края на втората част нямаше, въпреки че при 6:5 за Джокович сърбинът пропусна 3 сетбола при сервис на италианеца. Стигна се до тайбрек, в който Чекинато поведе с 3:1, но Джокович обърна до 4:3, при това с мини-пробив аванс. Последваха обаче два поредни мини-пробива за Чекинато, а при 6:4 той имаше два поредни сетбола и предимството на началния си удар. Още първият сетбол бе реализиран и Джокович вече изоставаше с два сета.



This is his time!



Cecchinato takes a convincing two sets to love lead over Djokovic. Can he cause another upset?#RG18 pic.twitter.com/XwUgMjFBTH — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2018

Това обаче не отказа Джокович, който и днес показа, че е голям биткаджия. Третият сет започна с три поредни пробива, като два от тях бяха реализирани от сърбина. Ноле пръв удържа подаването си в сета и поведе с 3:1, след което направи още два брейка и с 6:1 взе частта. В четвъртия сет Джокович изглеждаше по-свежият от двамата тенисисти, като поведе с 3:0 и 4:1. Ключов се оказа шестият гейм, в който сърбинът пропусна три брейкпойнта и в крайна сметка Чекинато се пребори за 2:4. Последва гейм на нула за сърбина и аванс от 5:2. Чекинато обаче не преставаше да се бори и успя с три поредни гейма да изравни - 5:5. Нещо повече, италианецът стигна до брейкпойнт в 11-ия гейм, но Джокович се измъкна и поведе с 6:5. С гейм на 15 обаче Чекинато направи резултата 6:6 и тайбрекът щеше да реши дали двамата щяха да играят пети сет.



Giant Killer!



Marco Cecchinato takes out former champion Djokovic in a blockbuster match 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11).#RG18 pic.twitter.com/lNCX6BPves — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2018 All class from Djokovic in one of the best matches this tournament!#RG18 pic.twitter.com/kP4cfih7d1 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2018

Тайбрекът предложи много емоции на зрителите и бе изключително напрегнат, оспорван и интересен. Той започна отлично за Чекинато, който поведе с 3:0. Джокович обаче обърна до 4:3, а в този момент мини-пробивите заваляха едни след друг. При 6:5 Чекинато заслужи първия си мачбол в двубоя, но с невероятно воле на мрежата Джокович го отрази. Секунди по-късно сърбинът спечели още една точка по изумителен и при 7:6 в своя полза имаше сетбол. При 8:7 дойде вторият сетбол за Ноле, но сърбинът отново не се възползва. Трети сетбол Джокович изпусна при 9:8, при това с лека грешка в печеливша ситуация. Като цяло обаче и двамата тенисисти играеха в тези минути на предела на възможностите си, а Чекинато бе почти безгрешен и принуждаваше съперника си да прави чудеса на корта. При 10:9 за Чекинато Джокович спаси втори мачбол, но при 12:11 се стигна до трети такъв. С фантастичен ретур Чекинато изненада сервиращия Джокович, топката намери полето на сърбина и двубоят приключи - с най-голямата победа в кариерата на Марко Чекинато до момента.

