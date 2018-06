Тенис Кийс е първата полуфиналистка на "Ролан Гарос" 05 юни 2018 | 16:52 0 0 0 0 0



Halfway to her first Roland-Garros semifinal...@Madison_Keys wins first set over Putintseva 7-6(4).#RG18 pic.twitter.com/uhQmacUjMc — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2018

В първите 6 гейма днес нямаше пробиви, но в седимя Путинцева взе подаването на съперничката си, а после поведе с 5:3 и изглеждаше по-близо до победата в първата част. Кийс обаче обърна резултата до 6:5 и дори имаше два поредни сетбола в 12-ия гейм при сервис на Путинцева, но представителката на Казахстан ги отрази и се добра до тайбрек. В него Путинцева взе първите две точки, но Кийс направи обрат и поведе с 4:2. След това резултатът се движеше 5:3 и 6:4 в полза на Кийс, която реализира четвъртия си сетбол и със 7:5 се пребори за първата част.







Във втората част имаше само един пробив и той бе реализиран от Кийс в седмия гейм. Този пробив се оказа напълно достатъчен на американката и след 1 час и 24 минути тя преодоля съперничката си.

