Арсенал се похвали с първо ново попълнение след ерата "Венгер"

"Стефан ще донесе огромен опит и лидерство в нашия отбор. Той е играч със страхотни качества и много позитивно отношение. Стефан ще ни направи по-добри както на терена, така и извън него", заяви Емери пред клубния сайт.

"Това е велик момент. За мен е страхотно след Ювентус да пристигна в Арсенал, да се изправя пред голямо предизвикателство да направя значими неща с този голям клуб. Тук има проект, насочен към това клубът да се завърне в Шампионската лига. Мисля, че е трудно да гледаш как Арсенал не играе в този турнир. Ако погледнете играчите, клуба, стадиона... това е огромна възможност да се върнеш на най-високо ниво. Унай Емери е страхотен треньор, който е печелил много трофеи, особено в Лига Европа, където ще играем през този сезон", добави Лихтщайнер.

301 - Stephan Lichtsteiner has played more Serie A games than any other defender since his debut in the competition in August 2008. Experienced. pic.twitter.com/Capia8mMyJ

Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob