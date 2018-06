Бойни спортове Фюри целува краката на този, който го бие 05 юни 2018 | 14:29 0 0 0 0 1

"Tyson Fury is all talk"



"Tyson Fury is finished"



You sure?



A 6"9 man has no right to be that quick on his feet



Scary. pic.twitter.com/4kQTk5gT9O — Tyson Fury returns... live on BT Sport (@BTSportBoxing) June 4, 2018 "Ако не успея да се справя с някой от боксьорите в тежка категория, ще застана пред него на колене и ще му целуна краката - потвърди бившият световен шампион в тежка категория. - Уверен съм, че мога да унищожа на ринга всеки. Преди години Шугър Рей Леонард се завърна на ригна след 3-годишна пауза и победи един от най-добрите в историята - Марвин Хаглър. Ако не успея да бия който и да е, значи не съм толкова добър, за колкото се мисля." Фюри се завръща тази събота. Той ще се бие срещу Сефер Серефи в 10-рундова среща. Тайсън Фюри избра нетрадиционен начин да стимулира своите противници. Скандалният боксьор от тежка категория се закани да целуне краката на този, който успее да го победи на ринга. 0 0 0 0 1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2887 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1