Бившата шампионка на UFC Миша Тейт стана майка. Тя роди дъщеричка от своя съпруг Джони Нунес. ММА звездата прекрати своята кариера през ноември 2016-а и се отдаде на семеен живот.

