Бойни спортове Еди Хърн: Джошуа ще се бие в Англия, вече съобщихме това на Уайлдър (видео) 05 юни 2018 | 14:15 - Обновена 0 0 0 0 2 Антъни Джошуа (21-0, 20 KO) без съмнение ще се проведе във Великобритания, но все още не е ясно срещу кого.



Пред Джошуа към момента има две възможности – двубой с шампиона на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO) или двубой със задължителния претендент на WBA Александър Поветкин (34-1, 24 KO).

Anthony Joshua

Tony Bellew@EddieHearn tells us what boxing fans can expect in the rest of the year pic.twitter.com/u0PQWuo7Kn — talkSPORT (@talkSPORT) 3 юни 2018 г.

Представители на Уайлдър отправиха оферта към Джошуа с гарантиран хонорар от $50 милиона, за да направят двубоят в САЩ, но британецът е склонен да вземе по-малко пари, за да се бие пред родна публика.



"Джошуа ще се бие през септември, така че Уайлдър има две възможности: да се бие с него през септември или да изчака до декември или февруари. Ей Джей иска на всяка цена да се бие във Великобритания, най-вероятно в Англия. Вече съобщихме това на екипа на Уайлдър. Сега топката е в тяхното поле", заяви промоутъра на Джошуа Еди Хърн.

Hearn: If Joshua-Povetkin in September, Wilder is Then February https://t.co/X8FSRqHPes pic.twitter.com/cWjNzMrLvz — BoxingScene.com (@boxingscene) June 4, 2018

"Към момента сме в добри отношения и с екипа на Поветкин. Разговаряме и разработваме различни варианти. Поветкин е готов да се бие, затова трябва да вземем решение по-бързо. В рамките на следващите една-две седмици", добави промоутъра.

Hearn: Joshua is Fighting in The UK, The Ball in Wilder's Court https://t.co/WgIoDVbXqa pic.twitter.com/YiltslAKoM — BoxingScene.com (@boxingscene) June 3, 2018

“Необходимо е да се направи избор между Уайлдър и Поветкин, защото часовникът тиктака и Джошуа е готов да започне тренировъчен лагер, за да защити титлите си. Едно е сигурно, следващата среща на Джошуа ще проведе във Великобритания. Това беше решение, което взехме всички заедно. Вярваме, че сме изградили нещо много специално тук. Пълним стадионите и феновете създават страхотна атмосфера. Искаме да продължим в този дух. Следващият двубой може да се проведе в Лондон, но Кардиф също е вариант", завърши опитният бизнесмен.

Hearn: Without Joshua, Wilder's Future is Not Too Bright or Rosy https://t.co/mCXIKCCwWm pic.twitter.com/X0Zlf5VWyD — BoxingScene.com (@boxingscene) June 5, 2018

Антъни Джошуа обедини титлите на IBO, IBF, WBA и WBO в края на март тази година след победа над новозеландеца Джоузеф Паркър чрез съдийско решение в центъра на препълнения "Принсипалити стейдиъм“" в Кардиф.

