Моторни спортове Педроса си тръгва от Honda "по взаимно съгласие" 05 юни 2018 | 14:07 - Обновена



Дани благодари чрез медиите на ръководството и служителите на конструктора. "В живота са ни нужни предизвикателства и имам чувството, че е време за подобно", сподели испанецът. С изключение на сезон 2015, когато на старта Дани получи контузия в рамото и пропусна три от първите четири кръга, 2018 година е най-лошата му в състезателен план. На "Муджело" в Италия Дани стартира от най-задната стартова позиция в своята кариера – 20-а.



Алтернатива на Педроса за сезон 2019 в MotoGP остават петкратният шампион Хорхе Лоренсо, който със сигурност се разделя с Ducati, и Андреа Яноне, който се разделя със Suzuki. Опции за тима остават и сателитните пилоти Кал Кръчлоу и Джак Милър. Repsol Honda have confirmed Dani Pedrosa will not ride for the team after the 2018 season.



Repsol Honda have confirmed Dani Pedrosa will not ride for the team after the 2018 season.

An 18-year relationship across three classes comes to an end pic.twitter.com/AeafIaYTaX — Catalan GP on BT Sport (@btsportmotogp) June 5, 2018

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

