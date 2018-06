Тенис Григор Димитров отиде в мениджърската агенция на шампионката от US Open и великия Бо Джаксън 05 юни 2018 | 12:52 - Обновена 0 0 0 0 11 Седем месеца след като Григор Димитров прекрати едностранно отношенията си с мениджърската агенция на Роджър Федерер - Team8, най-добрият български тенисист се сдоби с нов представител.



Той подписа с TLA Worldwide, която се грижи за бизнес отношенията и рекламните договори на шампионката от US Open Слоун Стивънс, Бо Джаксън - един от най-великите атлети в историята на спорта и единственият стигал до "All Star" и в американския футбол, и в бейзбола, както и на безброй професионални голфъри.



Григор Димитров изкара три години в агенцията на Роджър Федерер. Team8 бе създадена в края на 2013 година от рекордьора по титли от Големия шлем и неговия дългогодишен агент Тони Годсик с идеята да привлекат едни от най-добрите спортисти от целия свят. От началото на 2018-а цялата мениджърска дейност около българския тенисист беше поета от Георги Стоименов, с когото Димитров работи от началото на професионалната си кариера.

