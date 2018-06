Англия Кариус получил визуално-пространствена дисфункция, фенове призоваха за преиграване на финала 05 юни 2018 | 10:00 - Обновена 0 0 0 0 21



Самият вратар не получи нито нарушение, нито бе прегледан от лекарския щаб на Ливърпул, след като бе ударен от Рамос при един корнер в полза на Реал. Две минути по-късно германецът подари топката на



Ето и важната част от изявлението, разпространено от д-р Рос Зафонте и д-р Ленор Хърджет:



"Днес получихме множество обаждания относно здравния статус на вратаря на Ливърпул Лорис Кариус. С разрешението на г-н Кариус предоставяме информацията за медицинското му състояние, за да се опитаме да предотвратим, доколкото е възможно, разпространението на непълна и грешна информация. На 31 май 2018 година г-н Кариус се подложи на обстоен преглед. След внимателно разглеждане на записа от мача, физическите прегледи, обективните показатели и оценката на всички данни, включително настоящите симптоми и симптомите непосредствено след контакта, заключихме, че г-н Кариус е получил сътресение по време на двубоя, игран на 26 май година. Остатъчните симптоми на г-н Кариус и обективните признаци ни карат да предположим, че е била налице визуално-пространствена дисфункция, настъпила непосредствено след инцидента. Възможно е това да повлияе върху представянето му..."



След това американските специалисти добавят, че Кариус вече е значително по-добре и очакват той да се възстанови напълно.



UEFA announces that it will not take action against Sergio Ramos, After it was claimed that he elbowed Karius in the head as the TV images showed Ramos being pushed towards the goalkeeper by Liverpool defender Virgil van Dijk pic.twitter.com/Xhzce2l0fc — Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 29, 2018

Съдия: Milorad Mazic 1 4 12 5 6 11 10 8 14 20 7 1 6 4 26 66 14 23 20 5 9 19 Зинедин Зидан Юрген Клоп 4-3-1-2 4-3-3 Титуляри Кейлор Навас 1 1 Лорис Кариус Даниел Карвахал 2 66 Трент Александър-Арнолд Рафаел Варан 5 6 Деян Ловрен Серхио Рамос 4 4 Вирджил ван Дайк Марсело 12 26 Андрю Робъртсън Лука Модрич 10 5 Жоржиньо Вайналдум Каземиро 14 14 Джордан Хендерсън Тони Кроос 8 7 Джеймс Милнър Иско 22 11 Мохамед Салах Карим Бензема 9 9 Роберто Фирмино Кристиано Роналдо 7 19 Садио Мане Резерви Гарет Бейл 11 23 Емре Джан Марко Асенсио 20 20 Адам Лалана Начо Фернандес 6 Карим Бензема излиза 89' Марко Асенсио влиза Гарет Бейл гол 83' Джеймс Милнър излиза Емре Джан влиза 82' Садио Мане жълт картон Гарет Бейл гол 64' Иско излиза 61' Гарет Бейл влиза 55' Садио Мане гол Карим Бензема гол 51' Даниел Карвахал излиза 37' Начо Фернандес влиза 31' Мохамед Салах излиза Адам Лалана влиза 3 Голове 1 9 Ъглови удари 5 21 Центрирания 22 7 Засади 3 6 Точни удари 2 10 Тъчове 10 6 Неточни удари 3 3 Удари от вратата 7 61 Притежание на топката % 39 0 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 7 3 Смени 2 1 Контра атаки 0 6 Извършени фалове 18 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Карим Бензема 51' 55' 1:1 Садио Мане 2:1 Гарет Бейл 64' 3:1 Гарет Бейл 83'

