Мугуруса се класира за 1/4-финала почти без игра

Двукратната шампионка от турнирите на Големия шлем Гарбине Мугуруса се класира за 1/4-финалната фаза на "Ролан Гарос" след само два изиграни гейма.

При резултат 2:0 в полза на испанката днешната й съперничка Леся Цуренко се отказа поради болки в крака. Така Мугуруса ще срещне в следващия кръг Мария Шарапова, на която дори не й се наложи да играе срещу Серина Уилямс също заради контузия на американката.

КАЛОЯН АНТОНОВ

Tsurenko forced to retire due to injury just two games into the opening set, sending former champion Muguruza into her 4th quarterfinal in Paris.#RG18 pic.twitter.com/OCCGuxxK7Y