Меси: На СП не винаги логиката тържествува

"На световните първенства не винаги логиката тържествува - заяви голаджията. - Първата ни основна задача е да спечелим първия ни мач. Това е много важно, защото ще ни даде необходимото спокойствие. Никой не трябва да се съмнява, че ще дадем всичко от себе си. Имаме страхотна възможност и всеки един изгаря от желание да се докаже. Чакаме с нетърпение шампионата. Никой не трябва да отписва Аржентина. Ние винаги сме сред кандидатите за крайната победата”.

His country's all-time leading goalscorer, he became the youngest @Argentina to play and score in a FIFA #WorldCup during the 2006 edition. 'La Pulga' propelled Argentina to the Final in 2014, where he earned the adidas Golden Ball award. pic.twitter.com/SPeB3DeIAt