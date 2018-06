Тенис Страхотен обрат на Давид срещу Голиат в “Ролан Гарос” 04 юни 2018 | 18:27 0 0 0 0 0 AMAZING COMEBACK. Diego Schwartzman comes back from 1-6, 2-6, 3-5 and from 3-5 in the 4th to beat Kevin Anderson 1-6, 2-6, 7-5, 7-6(0), 6-2 and reach the #RolandGarros QFs for the first time. [getty] pic.twitter.com/KRvTioVvUi — José Morgado (@josemorgado) June 4, 2018

Мачът бе прекратен поради тъмнина, а във втория ден аржентинецът бе далеч по-боеспособен и конкурентен на машината за асове от РЮА, който взе безпроблемно първите два сета с 6:1, 6:2. След това обаче Шварцман демонстрира биткаджийския си характер и показа, че типичният му за клей стил може да се окаже непреодолим за “агресора” Андерсън. What. A. Comeback.



Break to stay in the match twice

Recover from two sets down for the first time

Reach first @rolandgarros quarter-final



It was a remarkable day for Diego Schwartzman.



Results https://t.co/a2HDQa1Tjl pic.twitter.com/cX75kVGTmO — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 4, 2018

Шварцман надделя със 7:5, 7:6(0) и 6:2, като ироничното бе, че завърши двубоя с ас, а при една от почивките в третия сет се оплака на съдийката на стола, че съперникът му постоянно празнува вербално точките си. Според аржентинеца е било неуважително Андерсън да говори и да се надъхва след грешка на противника.

...clearly Diego Schwartzman is not into Anderson's new soundtrack. He sought commiseration from chair umpire Veljovic. #RG18 pic.twitter.com/6F4pQbISQ1 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 4, 2018

Андерсън доминираше изцяло в първите два сета, а в третата част допусна пробив, сервирайки за победата. Шварцман стигна до успеха в третия сет, след като направи серия от четири поредни гейма в края. В четвъртия сет Андерсън отново сервираше за победата при 5:4, но допусна пробив, след което в тайбрека Шварцман не загуби нито една точка. Двамата започнаха решителната пета част с пет пробива в пет гейма, но след 2:2 Шварцман взе четири поредни гейма и стигна до крайната победа. Един от най-ниските тенисисти в световния тур Диего Шварцман за първи път в кариерата си осъществи обрат от 0:2 до 3:2 сета и елиминира гиганта Кевин Андерсън, за да стигне първия си четвъртфинал на “Ролан Гарос”. Следващият му противник ще бъде Рафаел Надал, който има има пет победи в пет мача срещу аржентинеца.Мачът бе прекратен поради тъмнина, а във втория ден аржентинецът бе далеч по-боеспособен и конкурентен на машината за асове от РЮА, който взе безпроблемно първите два сета с 6:1, 6:2. След това обаче Шварцман демонстрира биткаджийския си характер и показа, че типичният му за клей стил може да се окаже непреодолим за “агресора” Андерсън.Шварцман надделя със 7:5, 7:6(0) и 6:2, като ироничното бе, че завърши двубоя с ас, а при една от почивките в третия сет се оплака на съдийката на стола, че съперникът му постоянно празнува вербално точките си. Според аржентинеца е било неуважително Андерсън да говори и да се надъхва след грешка на противника.Андерсън доминираше изцяло в първите два сета, а в третата част допусна пробив, сервирайки за победата. Шварцман стигна до успеха в третия сет, след като направи серия от четири поредни гейма в края. В четвъртия сет Андерсън отново сервираше за победата при 5:4, но допусна пробив, след което в тайбрека Шварцман не загуби нито една точка. Двамата започнаха решителната пета част с пет пробива в пет гейма, но след 2:2 Шварцман взе четири поредни гейма и стигна до крайната победа.

