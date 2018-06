Бойни спортове Габрово прие национално първенство и изпит за съдии по шотокан карате-до 04 юни 2018 | 17:53 0 0 0 0 0



Специален гост на събитието беше кметът на община Габрово – Таня Христова, която помогна и съдейства за успешното осъществяване на първенството.



Паралелно със спортното събитие се осъществи курс и изпит за съдии и водачи на отбори под ръководството на главния съдия на SKDUN сенсей Колин Пут. Представител у нас на шотокан карате–до на Обединените нации (Shotokan Karate Do of United Nations – SKDUN) е Българска Федерация шотокан карате-до (БФШК). През първите два дни от семинара съдиите получиха практическо и теоретично обучение от специалния гост, а през уикенда по време на състезанието се извърши и практическото им оценяване. Над 40 съдии повишиха своята квалификация.



От 31 май до 3 юни в спортната зала "Орловец" в град Габрово се проведе 7-ма Национална индивидуална Kупа Габрово по шотокан карате-до и Национално отборно първенство по шотокан карате-до 2018. Националната купа и отборното първенство се състояха на 2 и 3 юни съответно за участниците до и над 12 г.

