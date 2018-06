Тенис Надал трябваше да играе тайбрек, но продължава похода в Париж 04 юни 2018 | 16:43 - Обновена 0 0 0 1 5 Рафаел Надал за втори път на "Ролан Гарос" трябваше да играе тайбрек, но все пак взе чиста победа с 6:3, 6:2, 7:6(4) срещу Максимилиан Мартерер и се класира за 33-и път на четвъртфинал от "Големия шлем", като за място на полуфиналите в Париж ще се бори с Диего Шварцман. .@RafaelNadal rolls into QFs!



The Spaniard collects a milestone 900th career win with a 6-3 6-2 7-6(3) victory over Maximilian Marterer.#RG18 pic.twitter.com/LXGtalXxCJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018 В първия сет Мартерер се понрави до 2:2, като печелеше някои от по-продължителните разигравания от основната линия, но пък бе безпомощен, когато Надал решеше да излезе до мрежата. Световният номер 1 направи цели 10 непредизвикани грешки срещу само 7 на съперника, а основно те бяха именно в първите четири гейма, когато Надал трябваше да наваксва изоставане с пробив. След това той направи серия от пет поредни гейма, като наказваше противника си с безупречни форхенди по обратния диагонал и 14:8 уинъра. Nadal-Marterer match stats and point-by-point

(2h:33')https://t.co/SKyrKrONPe pic.twitter.com/gVYc7wTfPq — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) June 4, 2018 Вторият сет започна доста неприятно за Мартерер, защото той отново бе пробит на нула, като дори когато излизаше на около метър пред основната линия, не можеше да се справя с невероятните ъгли, които Надал намираше с ракетата си. Германецът обаче успя да удържи следващото си подаване и да намали изоставането си на 2:3, благодарение на тежкия си сервис, който му помагаше да съкращава разиграванията. Всяко от продължителните обаче отиваше на сметката на Надал, който оставаше достатъчно агресивен, за да ниже уинърите си. В крайна сметка той направи 12 и отново наказа неубедителния начален удар на Мартерер в седмия гейм, като приключи сета от първата си възможност с 6:2. Victoire en 3 sets pour le roi de la terre battue @RafaelNadal qui remporte ici son 243e match sur la terre de la Porte d'Auteuil. Jouera l'Argentin @dieschwartzman au prochain tour. #RG18 pic.twitter.com/1xwZCF7VkB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018

Tретият сет бе най-конкурентен, просто защото Мартерер допусна само един пробив до 4:4 и съответно този път грешките му не бяха наказани със същата непоколебимост от страна на Рафа. Германецът значително повиши агресията в отиграванията си на корта и по-често привидно притискаше до стената Надал, който обаче отново напомни за невероятната си защита. Любопитното бе, че два пъти Матадора губеше първия си сервис след забележка за забавяне на съдията. Неточностите на испанеца от бекхенд го вкараха в положение да трябва да сервира за оставане в сета, но бе убедителен и в двата случая. Мартерер все пак заслужи уважение, вкарвайки мача в тайбрек, но там не издържа на темпото на Надал, който печелеше точките си без да демонстрира някаква агресивност, а просто разчиташе на постоянство в дълбочината на ударите и на грешка на съперника. Все пак, той осъществи ключовия си първи мини пробив с феноменален минаващ удар от бекхенд и оттам интригата в "дългия гейм" бе прекратена.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

