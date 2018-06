Тенис Дуелът на дуелите отпада: Серина Уилямс се контузи 04 юни 2018 | 16:26 - Обновена 0 0 0 1 7 Breaking: Serena Williams (arm) will not compete against Maria Sharapova in fourth round of the French Open pic.twitter.com/oz0Sj2sF5k — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2018

Новината бе разпространена от националната френска телевизия, а минути по-късно английски медии информираха, че щабът на Мария Шарапова е разбрал за обрата на събитията от новинарските агенции.

23-кратната шампионка от “Шлема” изглеждаше в добра форма в предишните си мачове и загуби само един сет по пътя към осминафиналите, като се очакваше да се противопостави на Шарапова. “I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018 “За съжаление, имах проблеми с гръден мускул и не мога физически да изпълнявам сервис, което прави невъзможна играта ми. Още вчера на двойките опитах различни методи за лечение, но днес няма никакво подобрение. Повече от разочарована съм, защото се лиших от много време далеч от семейстово си. Очаквах този мач да е перфектен шанс да преценя нивото си. Единствената ми утеха е, че с всеки следващ мач се чувствах по-добре по отношението на играта си. Може да се каже, че тази контузия е една от най-болезнените, които съм имала, а аз съм имала абсолютно всички контузии”, каза Серина пред медиите. Sharapova advances to the quarterfinals for a ninth time. She awaits the winner of Muguruza-Tsurenko. #RG18 pic.twitter.com/bUEZ9E3jdA — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018 На четвъртфиналите Шарапова очаква победителката от двубоя между шампионката от 2016 година и номер 3 в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) и Леся Цуренко (Украйна). Дългоочакваният дуел между Серина Уилямс и Мария Шарапова в 4 кръг на “Ролан Гарос” няма да се проведе, след като американката се е отказала в последния момент, поради контузия в гръден мускул.Новината бе разпространена от националната френска телевизия, а минути по-късно английски медии информираха, че щабът на Мария Шарапова е разбрал за обрата на събитията от новинарските агенции.

