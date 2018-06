Тенис Тони Надал си тръгва след скромен рожден ден на Рафа 04 юни 2018 | 15:20 0 0 0 0 0



Вчера Рафа отпразнува своя 32-ри рожден ден, като получи много поздравления и специална торта в студиото на френска телевизия. По повода не е имало големи празненства снощи, а скромна вечеря. Това сподели пред Sportal.bg агентът на Надал Бенито Перес Барбадийо.



Yesterday was Rafael #Nadal's birthday. Feliz cumpleanos Rafa! pic.twitter.com/qwuX2UmDhd — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 4, 2018 Бенито е връзката на Рафа с медиите и отговаря за неговия PR. Освен това той е консултант на Lavazza относно стратегията им в тениса.



"Опитвам се да удовлетворя всички желания, всички да са щастливи, но имаме стратегия. За нас две неща са най-важни. Приоритетите ни са хората от тениса, тези които го отразяват, и испанските медии. Концентрираме се върху тези места, на които Рафа играе - Испания, "Ролан Гарос", "Уимбълдън", САЩ", обяснява Барбадийо.



"Lavazza прецени, че тенисът е добра платформа да показва марката си, хората да опитат техния продукт. Сега на "Ролан Гарос" това е най-големият бар за кафе в света. 15 дни хората пият кафе по цял ден", допълни той. Посланици на марката за кафе са вече бившият треньор на Рафа Тони Надал, настоящият - Карлос Моя и Андре Агаси, който ще бъде лицето им на "Уимбълдън" и US Open.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж Чичото на Рафаел Надал Тони си тръгва тази вечер от "Ролан Гарос". Той прекара няколко дни, беше на някои от тренировките на Рафа и изгледа един от мачовете му. С Тони Краля на клея спечели 10 титли от Откритото първенство на Франция. В края на миналия сезон специалистът се отказа и вече не пътува с племеника си.Вчера Рафа отпразнува своя 32-ри рожден ден, като получи много поздравления и специална торта в студиото на френска телевизия. По повода не е имало големи празненства снощи, а скромна вечеря. Това сподели предагентът на Надал Бенито Перес Барбадийо.Бенито е връзката на Рафа с медиите и отговаря за неговия PR. Освен това той е консултант на Lavazza относно стратегията им в тениса."Опитвам се да удовлетворя всички желания, всички да са щастливи, но имаме стратегия. За нас две неща са най-важни. Приоритетите ни са хората от тениса, тези които го отразяват, и испанските медии. Концентрираме се върху тези места, на които Рафа играе - Испания, "Ролан Гарос", "Уимбълдън", САЩ", обяснява Барбадийо."Lavazza прецени, че тенисът е добра платформа да показва марката си, хората да опитат техния продукт. Сега на "Ролан Гарос" това е най-големият бар за кафе в света. 15 дни хората пият кафе по цял ден", допълни той. Посланици на марката за кафе са вече бившият треньор на Рафа Тони Надал, настоящият - Карлос Моя и Андре Агаси, който ще бъде лицето им на "Уимбълдън" и US Open.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 346

1