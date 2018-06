НБА Стеф Къри: Не се събуждам с мисълта да вкарам 9 тройки 04 юни 2018 | 14:45 - Обновена 0 0 0 0 4

Nobody has made more 3-pointers in a Finals game than Steph Curry.

pic.twitter.com/tEMRwI9wH4 — ESPN (@espn) June 4, 2018

“Не се събуждам сутрин с мисълта, че ще вкарам 9 тройки и ще поставя нов рекорд”, заяви с усмивка Къри след втората победа на Уориърс.

Three-pointers made in Game 2 of the 2018 #NBAFinals



Steph Curry: 9

The entire Cavs team: 9 pic.twitter.com/WxcabXzuSd — StatMuse (@statmuse) June 4, 2018

“По-важно е да играем правилно, да сме с добра насторйка и в следствие на това всичко да се получава добре. Беше специален мач, но смятам, че идват още по-специални неща и ще спечелим и следващите два мача”, добави той, намеквайки, че Голдън Стейт ще триумфира с 4-0. Новият притежател на върховото постижение за най-много тройки в един мач от финалите на НБА, Стеф Къри, не си поставя като цел да чупи рекорди. Това каза самият той след победата на Голдън Стейт със 122:103 срещу Кливланд, извела шампионите напред с 2-0 и при която Къри прати в историята досегашния рекорд на Рей Алън от 8 тройки в един финал, реализирайки 9.“Не се събуждам сутрин с мисълта, че ще вкарам 9 тройки и ще поставя нов рекорд”, заяви с усмивка Къри след втората победа на Уориърс.“По-важно е да играем правилно, да сме с добра насторйка и в следствие на това всичко да се получава добре. Беше специален мач, но смятам, че идват още по-специални неща и ще спечелим и следващите два мача”, добави той, намеквайки, че Голдън Стейт ще триумфира с 4-0.

Още по темата

0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1481 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1