Тенис Чекинато за 1/4-финала: Най-добрият момент в живота ми 04 юни 2018 | 14:41 - Обновена 0 0 0 0 0 Marco Cecchinato stuns David Goffin 7-5, 4-6, 6-0, 6-3 at @rolandgarros to reach his first Grand Slam quarter-final.



Results https://t.co/a2HDQa1Tjl pic.twitter.com/cxSDOaDEXm — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 3, 2018

Marco Cecchinato upsets the 8th seeded @David__Goffin in 4 sets.

Cecchinato posted his first ever Major win at #RG18.



Djokovic awaits in the quarterfinals. pic.twitter.com/IKnLq2cigT — Tennis Channel (@TennisChannel) June 3, 2018

Италианецът ще играе срещу Новак Джокович на четвъртфиналите на "Ролан Гарос". Италианецът победи номер 8 в схемата Давид Гофен (Белгия) със 7:5, 4:6, 6:0, 6:3, за да се добере до мача с бившия номер едно в световната ранглиста. Марко Чекинато нарече класирането си за четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция по тенис за "най-добрия момент" в своя живот."За мен това е наистина невероятно. Може би това е мечта. Ще бъде удоволствие да се изправя срещу Новак Джокович на четвъртфиналите. Познавам го от много години. Тренирал съм много пъти с Новак в Монте Карло, особено на клей. Знам, че ме очаква един изключително сериозен двубой", заяви 25-годишният Чекинато.Италианецът ще играе срещу Новак Джокович на четвъртфиналите на "Ролан Гарос". Италианецът победи номер 8 в схемата Давид Гофен (Белгия) със 7:5, 4:6, 6:0, 6:3, за да се добере до мача с бившия номер едно в световната ранглиста.

