Тенис Дебютен 1/4-финал на "Голям шлем" за Касаткина, нов провал за Вожняцки 04 юни 2018 | 14:29 0 0 0 0 3 Booos from fans. Play suspended due to darkness with Kasatkina leading Wozniacki 7-6, 3-3. pic.twitter.com/HLRZqZ2ku0 — Tennis Photos (@tennis_photos) June 3, 2018

Двубоят бе прекъснат в неделя заради настъпилия мрак и бе доигран във втория сет. В първия двете тенисистки си размениха серия от пробиви и чак в тайбрека Касаткина взе преимущество. Вторият сет бе много по-предвидим, като двете печелеха подаванията си до осмия гейм, в който Касаткина реализира пробив при третата възможност, открила се пред нея, веднага след което затвори срещата на свой сервис. "A dream come true to play on this court. It was my dream since childhood so I’m really happy to be here."



-@DKasatkina #RG18 pic.twitter.com/LEsGDVG0Av — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018

За място на полуфиналите рускинята ще играе с шампионката от Откритото първенство на САЩ Слоун Стивънс. Загубата сложи край на надеждите на втората в ранглистата на WTA Возняцки да я оглави. Рускинята Дария Касаткина се класира за първия си четвъртфинал в турнирите от "Големия шлем", след като победи със 7:6(5), 6:3 датчанката Каролине Возняцки в четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция.Двубоят бе прекъснат в неделя заради настъпилия мрак и бе доигран във втория сет. В първия двете тенисистки си размениха серия от пробиви и чак в тайбрека Касаткина взе преимущество. Вторият сет бе много по-предвидим, като двете печелеха подаванията си до осмия гейм, в който Касаткина реализира пробив при третата възможност, открила се пред нея, веднага след което затвори срещата на свой сервис.За място на полуфиналите рускинята ще играе с шампионката от Откритото първенство на САЩ Слоун Стивънс. Загубата сложи край на надеждите на втората в ранглистата на WTA Возняцки да я оглави.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 703 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1