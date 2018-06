Шампионът в MotoGP Маркес коментира удара с Петручи

#Lorenzo prova ad andare via (-20 giri) #MotoGP #Marquez entra deciso su #Petrucci che va largo #Pedrosa out #Vinales parte male @lorenzo99 @marcmarquez93 @ValeYellow46 #SkyMugello https://t.co/FcINVvHANA pic.twitter.com/688jhJiCnG

Настоящият шампион на MotoGP Марк Маркес коментира сблъсъка си с Данило Петручи в първата обиколка от Гран При на Италия. Марк бе обвинен в агресивни действия и Петручи заяви, че е трябвало да получи наказание за избутването му извън очертанията на пистата . Испанецът се извини за ситуацията с хаоса, който носи първата обиколка във всяко състезание.

"На втория завой бяхме три мотора заедно с Андреа Яноне. Осъзнах, че Петручи е много бърз и ако го докосна отзад, ще паднем и двамата. Тогава ми остана единствено да вляза отстрани на мотора му. Разбира се, и двамата загубихме време – той повече от мен, но случилото се на завой номер 2 бе много трудно за контролиране", допълни Маркес.

В крайна сметка той не получи наказание за сблъсъка, но малко по-късно катастрофира на "Муджело".

GAME OVER @marcmarquez93's run of three straight #MotoGP wins came to a halt in Mugello#ItalianGP pic.twitter.com/AQgwo94eDD