Красивата половинка на Хари Магуайър (снимки)

Гореща половинка ще вика за новоизлюпения английски национал Хари Магуайър от Лестър.





Тя се казва Фърн Хоукинс и е от град Шефилд. Любимата на Магуайър е фенка на романтичните пътувания, като наскоро сподели снимки от Париж.

Gareth Southgate will allow players' families to join them in Russia this summer https://t.co/1aNMfov1Kv