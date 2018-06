Безмилостна Халеп спринтира към 1/4-финалите в Париж

Халеп надигра Мертенс по всички показатели, като много по-ефективно използваше сервиса си и успяваше да си осигури лесни точки. Тя отново бе перфектна и в придвижването си на корта, като дори реализира повече уинъри от Мертенс - 16:13, а непредизвиканите грешки на белгийката бяха цели 22, докато румънката бе по-дисциплинирана с 16. Мертенс стана прекалено припряна прекалено рано и пробваше да рискува постоянно с взимане на топката по-рано и търсене на завършващи удари, но това единствено доведе до грешни тактически решения и подарени точки на съперничката й. За капак, Мертенс успя да пробие в шестия гейм на втория сет, за да избегне “геврек”, но пък приключи мача с четвъртата си двойна грешка.

