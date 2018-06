Балотели: Не е нужно да съм капитан, за да бъда модел за подражание

"Тук съм, за да вкарвам голове. Винаги можеш да бъдеш модел за подражание, дори и да не носиш капитанската лента", каза Балотели преди контролата с Холандия.

"Би било чудесен сигнал за всички африкански имигранти в Италия, ако мога да представям моята страна като капитан с моите африкански корени. Но расизмът е нещо, от което наистина ме боли", добави Балотели.

"It is time to wake up"



-Mario Balotelli is ready for Italy to be more inclusive and fight back against racism pic.twitter.com/a3qa3WtsRi