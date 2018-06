НБА Джеймс задмина Абдул-Джабар 04 юни 2018 | 12:27 0 0 0 0 3

LeBron James finished Game 2 with 1,327 points in his #NBAFinals career. He now stands 2nd in NBA history, trailing only Jerry West. pic.twitter.com/Z95XhD94Wj — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 4, 2018

Джеймс задмина Карийм Абдул-Джабар (1317) и има на сметката си 1327 точки във финали. Лидер по този показател е Джери Уест с 1679, а четворката се допълва от Майкъл Джордан (1176).

LeBron James has 80 points through the first 2 games of the Finals, the 4th-most in #NBAFinals history. pic.twitter.com/4MzL6WAQ1q — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 4, 2018

След два мача от финалите ЛеБрон има общо 80 точки, с което отново попадна в челото на друга класация - за най-много реализирани точки в първите два мача от финална серия. №1 отново е Джери Уест, който вкарва 94 в първите два мача от финалите през 1969 година, втори е… ЛеБрон Джеймс, който дели позицията с Шакил О’Нийл, след като двамата вкарват по 83 точки в първите два мача на финалите, съответно през 2015 и 2000 година, а Джон Хавличек допълва лидерите с 80 точки в първите две срещи през 1969 година. Кливланд загуби мач №2 от финалите на НБА, но въпреки поражението, Леброн Джеймс продължава да трупа индивидуални постижения на сметката си. След като вкара 29 точки при снощната загуба от Голдън Стейт, Краля вече е втори в подреждането на най-добрите реализатори във финалните плейофи.Джеймс задмина Карийм Абдул-Джабар (1317) и има на сметката си 1327 точки във финали. Лидер по този показател е Джери Уест с 1679, а четворката се допълва от Майкъл Джордан (1176).След два мача от финалите ЛеБрон има общо 80 точки, с което отново попадна в челото на друга класация - за най-много реализирани точки в първите два мача от финална серия. №1 отново е Джери Уест, който вкарва 94 в първите два мача от финалите през 1969 година, втори е… ЛеБрон Джеймс, който дели позицията с Шакил О’Нийл, след като двамата вкарват по 83 точки в първите два мача на финалите, съответно през 2015 и 2000 година, а Джон Хавличек допълва лидерите с 80 точки в първите две срещи през 1969 година.

