Kia предостави 424 автомобила за нуждите на Мондиала

Kia предостави 424 автомобила за превоз на отборите, официалните гости и делегати от целия свят по време на предстоящото Световно първенство по футбол - FIFA World Cup Russia™. Предаването на автопарка за нуждите на футболното първенство отново демонстрира подкрепата и страстта, която Kia споделя с най-популярното спортно състезание в света. Официалната церемония по връчване на автомобилния парк се състоя на 31 Май, стадион Лужники в Москва, където на 15 юли ще се проведе финалната среща от Мондиал 2018.



Световното първенство по футбол се открива на 14 юни. Мондиал 2018 за първи път ще се състои в страна от Източна Европа, а срещите ще се играят на два континента – в Европа и Азия. Общо 32 отбора от целия свят ще се включат в надпреварата за купата на най-популярното първенство по футбол в света.



Като официален партньор на FIFA, автопаркът, който Kia предоставя за нуждите на състезанието, включва луксозната лимузина К9, Sorento SUV, компактният кросоувър Sportagе и Сийд хечбек. Автомобилите ще транспортират всички национални отбори по футбол, съдии, официални гости и делегати по време на 64-те срещи от Световната купа на ФИФА. Церемонията уважи и футболната легенда Неманя Видич, бивш играч на Манчестър Юнайтед, Спартак Москва и националния отбор на Сърбия.



Kia ще предложи няколко възможности на феновете да се включат в Световната купа чрез кампанията "Get into the game". За начало Kia дава шанс на 64 деца от целия свят да предоставят топката преди всяка една от футболните срещи.



За тези, които искат да подражават на своите герои, инициативата "Champ into Arena" кани аматьорски футболни отбори, съставени от по 5 играча, в Москва, където 16 националности ще се състезават за международна слава. Победителят ще получи трофея от един от най-известните футболисти в света.