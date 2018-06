Аржентина със страхотна първа победа над Италия в Лигата на нациите (видео + снимки)

Two weeks in the books for the men's #VNL! What are the rankings after 6 matches?



Match, Argentina! They win the 3rd 25-20 & stun Italy 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) for their 1st #VNL win! What a roar from the crowd in San Juan!



Final match stats:

Националният волейболен отбор на Аржентина записа първа победа в Лигата на нациите, която бе много емоционална. Воденият от легендарния Хулио Веласко тим надигра олимпийския вицешампион Италия с 3:0 (25:19, 33:31, 25:20) в последния си мач от турнира в Група 7, на който бяха домакини в Сан Хуан, игран тази нощ.Така "гаучосите" са на 14-о място във временното общо класиране на Лигата с 1 победа, 5 загуби и 5 точки. Италия пък е 7-а с 4 победи, 2 загуби и 11 точки. Този уикенд Аржентина ще играе на турнира в Група 12 в Екс ан Прованс (Франция) срещу домакините, Сърбия и Република Корея. "Скуадра адзура" ще пътува до Осака (Япония) за мачовете си от Група 10 срещу домакините, България и световния шампион Полша.Домакините от Аржентина тръгнаха по-добре в първата част и благодарение на звездата си Факундо Конте и Томас Лопес я взеха с убедителното 25:19. Втория гейм се превърна в истински трилър. Италия водеше със 17:11 и по всичко изглеждаше, че ще изравни геймовете, но влезлият като резерва за "гаучосите" Лисандро Дзаноти обърна развоя му. Стигна се до драматично равенство при 29:29, като нито един от двата отбора не беше готов да се откаже. Последваха нови вълнуващи моменти и разигравания, но в крайна сметка Аржентина го измъкна с 33:31 след нова атака на Конте. Аржентинците продължиха да играят "под пълна пара" в началото на третия гейм и поведоха с 14:9. "Адзурите", обаче, не се предадоха и стопиха пасива си до 20:21, но силите им стигнаха само до тук. Аржентина спечели гейма с 25:20 след блокада на Мартин Рамос, а с това и победата с 3:0.Най-резултатни за Аржентина станаха Факундо Конте (1 блок и 52% ефективност в атака) и Томас Лопес (63% ефективност в атака) с по 12 точки за победата.За "Скуадра адзура" звездите Иван Зайцев (1 блок, 1 ас и 45% ефективност в атака) и Османи Хуанторена (1 блок, 1 ас и 57% ефективност в атака) реализираха 16 и 15 точки, но и това не бе достатъчно за успех.



АРЖЕНТИНА - ИТАЛИЯ 3:0 (25:19, 33:31, 25:20) Максимилиано Кавана, Факундо Конте 12, Кристиан Поглажен 5, Агустин Лосер 9, Томас Лопес 12, Себастиан Соле 10 - Сантиаго Данани-либеро (Ян Мартинес Франки, Лисандро Дзаноти 9, Матиас Санчес 1, Мартин Рамос 1)Симоне Джианели 2, Иван Зайцев 16, Османи Хуанторена 15, Луиджи Рандацо 6, Симоне Анцани 7, Енрико Честер 2 - Масимо Колачи-либеро (Симоне Пароди 1, Даниеле Мацоне 2, Микеле Баранович)