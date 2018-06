Бойни спортове Джордж Сен Пиер продължава с лечението 04 юни 2018 | 09:47 0 0 0 0 0

Thank you @joerogan for having me on your podcast yesterday and taking the time to teach me this crazy spinning back kick!!!https://t.co/bECBcOOOw6 — Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) May 24, 2018 "Имам нужда да почакам, за да може всички симптоми на язвата да затихнат - обясни канадецът. - Сега нещата са по-добри, но още не съм здрав на 100%. Ако сега започна тренировките, отново ще се завърна в изходна позиция. На първо място за мен е здравето." Джордж Сен Пиер обясни, че дори и в момента допинг контролът в UFC не е достатъчен. Канадецът обяви, че се оттегля от организацията преди няколко години заради масовите злоупотреби. ММА легендата Джордж Сен Пиер все още не е готов да се завърне в октагона. Той оваканти титлата на UFC в средна категория, след като се подложи на лечение заради колит.

