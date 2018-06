Голдън Стейт не даде никакъв шанс на Кливланд във втория мач (видео)

ЛеБрон Джеймс този път изглеждаше изнервен и не успя да поведе отбора си, макар да се отчете с дабъл-дабъл от 29 точки, 13 асистенции и 9 борби. Към края обаче той видимо се умори и започна да пропуска сравнително лесни стрелби. Кевин Лав опита да го подкрепи със своите 22 точки и 10 борби. С още 15 точки завърши Джордж Хил.

От другата страна Стеф Къри наниза рекордните за финалите 9 тройки, някои от които от направо невъзможни стрелби. Той завърши мача с 33 точки, 8 асистенции и 7 борби, като бе най-резултатният играч в мача.

Кевин Дюрант също направи доста силен двубой с 26 точки и 9 борби. Клей Томпсън, който бе под въпрос преди срещата, изигра 33 минути и завърши с 20 точки.

