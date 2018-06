Китай шокира Франция в Лигата на нациите (видео)

Волейболистите от националния отбор на Китай поднесоха може би най-голямата изненада до момента в Лигата на нациите. Воденият от аржентинския наставник Раул Лосано тим записа втора победа, след като надделя изключително драматично над Франция с 3:2 (16:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:13) в последната си среща от турнира в Група 8, играна снощи в пълната зала "Атлас Арена" в полския град Лодз.По този начин китайците са на 10-о място във временното общо класиране на Лигата с 2 победи, 4 загуби и 6 точки, с колкото е и България на 11-а позиция, и Германия, която е 12-а. Франция пък е на 5-о място с 4 победи, 2 загуби и 13 точки, колкото има и 4-ия Русия. Този уикенд Китай ще играе на турнира в Група 11 в Уфа срещу домакините от Русия, Иран и олимпийския шампион Бразилия. "Петлите" пък са домакини на Група 12 в Екс ан Прованс, където ще играе с Аржентина, Сърбия и Република Корея.Франция напълно доминираше в първия гейм, който спечели с убедителното 25:16. След това звездата на Китай Чуан Цзян се разигра и поведе своя тим към обрата до 2:1 гейма след 25:22 и 25:21. Все пак, "петлите" успяха да стигнат до тайбрек след ново 25:16. Петия решителен гейм бе много оспорван и равностоен, но в крайна никой не можа да спре атаките на Цзян - 15:13 и 3:2 за Китай.Чуан Цзян бе над всички от китайския тим с фантастичните 30 точки (2 блока, 2 аса и 59% ефективност в атака) за победата. За Франция Кевин Тили (1 блок и 58% ефективност в атака) и Тибо Росар (3 аса и 50% ефективност в атака) реализираха 16 и 15 точки, което се оказа недостатъчно за успех.Антоан Бризар 2, Жан Патри 12, Кевин Тили 16, Тибо Росар 15, Кевин Льо Ру 4, Никола Льо Гоф 8 - Жереми Муиел-либеро (Жулиен Линеел, Бартелеми Шинениезе 9, Стефан Бойер 13, Рафаел Коре)Мен Лиу 1, Чуан Цзян 30, Шухан Рао 8, Цзинин Жан 9, Либин Лиу 3, Руантон Мяо 1, - Цзяхуа Тон-либеро (Руи Ли, Лонхай Чен 1, Хайксян Ду, Даошуай Жи)