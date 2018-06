Германия изненада Полша за първата им загуба (видео + снимки)

#VNL Men’s #Volleyball in od:

Националният волейболен отбор на Германия записа втора победа в Лигата на нациите. Волейболистите на Бундестима нанесоха първа загуба на световния шампион Полша, след като го надиграха с 3:1 (25:18, 25:21, 21:25, 27:25) в последния си мач на турнира в Група 8, на който домакин именно "Дружина полска", игран тази вечер в пълната зала "Атлас Арена" в Лодз.По този начин германците са на 12-о място въъв временното общо класиране с 2 победи, 4 загуби и 6 точки, с колкото е и България на 11-а позиция. Полша е лидер с 5 победи, 1 загуба и 15 точки, колкото има и олимпийския шампион Бразилия. През следващия уикенд Бундестима ще играе на турнира в Група 9 в Отава (Канада) срещу домакините, САЩ и Австралия. Световните шампиони пък ще изиграят мачовете си в Група 10 в Осака (Япония) срещу домакините, България и олимпийския вицешампион Италия.Двамата треньори - белгиецът Витал Хейнен на Полша и италианската легенда Андреа Джани на Германия, направиха множество промени в съставите си, което се отрази и върху играта. Въпреки това, се получи много интересен, оспорван и равностоен мач, който определено се хареса на публиката в залата.За Бундестима Мориц Райхерт (1 ас и 48% ефективност в атака) и Симон Хирш (4 блока и 29% ефективност в атака) реализираха по 12 точки за победата. Над всички за "Дружина полска" пък бе опитният Михал Кубяк със страхотните 21 точки (4 блока, 2 аса и 42% ефективност в атака), но и неговите усилия не помогнаха за успех.Гжегож Ломач, Мачией Музай 4, Михал Кубяк 21, Александър Сливка 2, Матеуш Биениек 6, Пьотър Новаковски 1 - Михал Журек-либеро (Фабиан Джизга, Бартош Курек 7, Бартош Кволек 6, Артур Шалпук 1, Давид Конарски 1, Якуб Кохановски 3, Павел Заторски-либеро)Лукаш Кампа 6, Симон Хирш 12, Мориц Райхерт 12, Кристиян Фром 9, Маркус Бьоме 10, Тобиас Крик 9 - Юлиян Ценгер-либеро (Рубен Шот 1, Давид Зохенхаймер, Ян Цимерман)