Българин с отлично представяне на грандиозен турнир по FIFA 18

Българинът Иван Чуров записа отличен резултат на един от най-важните турнири по FIFA 18 за сезона. Състезанието, което се проведе в Амстердам, бе и квалификация за големия финал в Лондон. Чуров се класира в Топ 32 в света, след като успя да премине груповата фаза с четири победи и три загуби.

I qualified for the @EASPORTSFIFA eWorld Cup Grand Final 18 in August! This means that I am one of the 16 best FIFA 18 players on the PS4. I want to thank @Feyenoord and everyone else who supported me! #fifaeworldcup #FIFA18 #Playoffs #teambundled #Feyenoord pic.twitter.com/yn23KxEEx5 — Jimmy Donkers (@YimmieHD) June 2, 2018

Той обаче допусна поражение със 7:5 от Джими Донкърс, който е спонсориран от холандския гранд Фейенорд. Тази загуба лиши българина от възможността да се класира сред първите 16, които ще играят на финалите на FIFA eWorld Cup 2018.

Unfortunately lost deservedly 1 match before qualifying for London. Considering all the circumstances this year, my run has been a massive achievement, especially on PS4. Good luck to @YimmieHD in doing the near impossible and thank you all for the support. Until next year — Ivan (@night_watch_96) June 3, 2018

Победител стана Гонзало Вилалба от Аржентина, който изигра исторически турнир. Младежът спечели всички мачове от състезанието, а на финала се пребори и с Марвин Хинц от Германия (5:3). Той ще прибере и 35 хиляди долара.